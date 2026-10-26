Londra: risultato positivo per Barclays
(Teleborsa) - Avanza la holding bancaria inglese, che guadagna bene, con una variazione dell'1,88%.
Lo scenario su base settimanale di Barclays rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Barclays, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4,12 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4,162 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4,094.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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