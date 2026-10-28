Madrid: sell-off per Acciona

(Teleborsa) - Ribasso per la società elettrica spagnola , che tratta in perdita del 4,24% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' Ibex 35 , ad evidenza del fatto che il movimento di Acciona subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 210,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 205,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 216,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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