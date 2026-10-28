Milano 9:55
49.530 -0,20%
Nasdaq 27-ott
29.651 0,00%
Dow Jones 27-ott
52.378 +0,03%
Londra 9:55
10.668 -0,17%
25.558 -0,13%

Petrolio a 101,88 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 101,88 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 101,88 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```