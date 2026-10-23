Milano 13:17
48.203 -0,37%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 13:16
10.676 -0,45%
Francoforte 13:16
25.188 -0,73%

Petrolio a 101,06 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 101,06 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 101,06 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```