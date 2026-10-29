Borse UE perlopiù positive in vista della BCE, più arretrata Piazza Affari

(Teleborsa) - Europa prevalentemente positiva con Milano che viaggia in controtendenza poco sotto la parità.



Il sentiment resta appesantito dai dubbi sulla capacità degli ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale di generare rendimenti sostenibili nel medio-termine.



Dubbi ulteriormente alimentati dalle nuove indicazioni arrivate dal settore tecnologico con Alphabet che crolla di circa l'11% nel pre-market di Wall Street in scia alle vendite deludenti mentre Samsung Electronics ha ceduto il 4,1% a Seul a causa della mancanza di un nuovo piano di remunerazione per gli azionisti, dei profitti derivanti dalla produzione di chip inferiori alle stime e dell'aumento delle spese in conto capitale.



Parallelamente, gli investitori restano in attesa dell'annuncio odierno della BCE sui tassi, alle ore 14.15, e della successiva conferenza stampa della presidente Christine Lagarde, a partire dalle 14.45. La stessa Lagarde ha intanto comunicato oggi al Consiglio direttivo e al Presidente del Consiglio europeo, António Costa, che lascerà il proprio incarico il 7 febbraio 2027.



A Piazza Affari, resta sotto i riflettori il risiko bancario mentre è in corso l'assemblea di MPS chiamata a deliberare sul piano messo a punto dall'amministratore delegato, Luigi Lovaglio, per resistere all'Opas di Intesa Sanpaolo. All'apertura dei lavori è presente il 65,86% del capitale.



I dati macro

A ottobre, il clima di fiducia dei consumatori italiani flette da 91,2 a 90,3 mentre l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese aumenta da 95,9 a 96,6, secondo quanto comunicato dall'Istat.



A livello continentale, nello stesso periodo, l'indice che misura il sentiment complessivo è sceso a 96,9 punti, rispetto ai 97,5 punti del mese precedente e risulta anche al di sotto dei 97,5 attesi dal mercato. Si indebolisce anche la fiducia del complesso dell'Unione Europea, secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione Europea, a 96,9 punti (-0,6 punti).



Forex, materie prime e tassi

L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,115. Perde terreno l' oro , che scambia a 4.031,8 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,88%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 101,4 dollari per barile, con un calo dell'1,31%.



Consolida i livelli della vigilia lo spread , attestandosi a +115 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,52%.



Gli indici

Tra i listini europei denaro su Francoforte , che registra un rialzo dello 0,99%, seduta senza slancio per Londra , che riflette un moderato aumento dello 0,39%, e bilancio decisamente positivo per Parigi , che vanta un progresso dello 0,92%.



Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share , che continua la seduta a 52.376 punti, sui livelli della vigilia.



Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,34%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,48%).



I migliori e i peggiori a Piazza Affari

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Prysmian , con un importante progresso del 4,97%.



Buona performance per Leonardo , che cresce del 3,08%.



Sostenuta Fincantieri , con un discreto guadagno dell'1,80%.



Buoni spunti su Avio , che mostra un ampio vantaggio dell'1,73%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Campari , che prosegue le contrattazioni a -6,83%, all'indomani dei conti.



Sotto pressione Stellantis , che accusa un calo del 2,53%.



Scivola Terna , con un netto svantaggio dell'1,95%.



In rosso Banca Mediolanum , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,79%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Technogym (+3,57%), Philogen (+2,38%), NewPrinces (+2,33%) e Ferretti (+1,78%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su TXT E-solutions , che prosegue le contrattazioni a -1,79%.



Spicca la prestazione negativa di Credem , che scende dell'1,65%.



Tentenna Banco Desio , che cede l'1,41%.



Sostanzialmente debole BF , che registra una flessione dell'1,03%.

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