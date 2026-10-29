Campari, downgrade a Hold da Equita dopo buona performance e per contesto USA più difficile

(Teleborsa) - Equita
ha tagliato a "Hold
" da "Buy" la raccomandazione
su Campari
, colosso degli alcolici che fa parte del FTSE MIB, abbassando anche il target price
a 7,10 euro
per azione (-7%, anche per effetto tassi). Gli analisti parlano di fatturato del terzo trimestre
in linea con le attese a 777 milioni di euro (loro stima a 778 milioni di euro, consensus 769 milioni di euro), +3,3% YoY, con migliore impatto forex (+2,3% vs. +0,7% atteso) e perimetro in linea (-2,4%) ma una crescita organica più modesta (+3,4% YoY vs. loro stima +5%, consensus +3,3% YoY).
Equita evidenzia che la call ha fornito messaggi mixati
: guidance di crescita organica del fatturato FY a +3% confermata, con trends in Europa sopra le attese compensati da minore crescita in USA (atteso in leggero calo FY); outlook sui margini 2026 più positivo grazie a 15 milioni di euro di rimborso tariffe in USA che mitiga l’inflazione sui COGS e viene in parte reinvestito in A&P, ma si tratta di un beneficio one-off non replicabile nel FY27; management soddisfatto del successo dei nuovi formati (spiegano circa metà della crescita degli aperitivi nel 3Q), che anticipa il forte potenziale di crescita, in vista anche dell’espansione di queste iniziative su ulteriori mercati (negoziazioni in corso anche per USA); riguardo al mercato USA, la società - pur mantenendo il focus su aperitivi e tequila - ha attivato alcune azioni strategiche per supportare anche il resto del portafoglio (incluso il rilancio di Courvoisier con nuova campagna appena avviata, maggiore focus su activation per Grand Marnier nell’on-trade e su Wild Turkey e Skyy nell’off-trade, anche con promozioni di prezzo), consapevole però che i relativi benefici non sono immediati.
"Campari continua a sovraperformare il settore grazie al forte posizionamento del portafoglio e solida execution su marketing e innovazione di prodotto - si legge nella ricerca - Tuttavia, passiamo a Hold dopo la buona performance del titolo (+20% YtD e +12% a 3M) e in attesa di maggiore visibilità sulla stabilizzazione del resto del portafoglio e sullo scenario di input costs
per il 2027".(Foto: © Campari)