Piazza Affari: scambi negativi per Campari

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda attiva nel settore beverage , che passa di mano con un calo del 2,19%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Campari evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società famosa per il suo bitter alcolico rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Campari è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,659 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,557. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,761.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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