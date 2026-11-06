Piazza Affari: scambi negativi per Campari
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda attiva nel settore beverage, che passa di mano con un calo del 2,19%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Campari evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società famosa per il suo bitter alcolico rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Campari è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,659 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,557. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,761.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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