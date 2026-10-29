Europa chiude positiva nel giorno della BCE

(Teleborsa) - Chiusura positiva per Piazza Affari e le altre borse europee
mentre Wall Street viaggia negativa.
Protagonista di giornata la BCE
che, come previsto, ha lasciato invariati i tassi di interesse
. Nella conferenza stampa, la presidente Christine Lagarde
ha affermato che "I tassi a lungo termine - e guardiamo all'intera curva, ma diciamo la parte lunga della curva - in tutto il mondo, non specificamente per la Francia, non specificamente per l'Europa nel suo complesso, ma in tutto il mondo, sono aumentati in modo significativo".Lagarde ha inoltre spiegato
l'intenzione di lasciare la guida della BCE
con alcuni mesi di anticipo affermando di voler avere, "come ho detto ai colleghi, al personale e ai governatori", "la libertà di parola, la libertà di espressione e la libertà di impegnarmi su temi che non sono di politica monetaria".
Occhi allo stesso tempo sul settore tech
in attesa di ulteriori indicazioni da Amazon
e Intel
che pubblicheranno i risultati dopo la chiusura di Wall Street. Nel frattempo, persistono le incertezze sulla capacità degli ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale
di generare rendimenti sostenibili nel medio-termine con Alphabet
che crolla di oltre il 12% in scia alle vendite deludenti.
A Piazza Affari, nessuna sorpresa dall'assemblea
di Mps
che ha respinto le Ops su Banco Bpm
e Banca Generali
, oltre la fusione con Mediobanca
e la riduzione volontaria del capitale sociale destinata a finanziare un maxi dividendo da 4 miliardi di euro.
Forex, materie prime e tassi
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. L'Oro
è in calo (-1,25%) e si attesta su 4.016,8 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,68%), che ha toccato 101,1 dollari per barile.
Lieve calo dello spread
, che scende a +113 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,49%.
Gli indici Tra i listini europei
sostenuta Francoforte
, con un discreto guadagno dell'1,31%, piccolo passo in avanti per Londra
, che mostra un progresso dello 0,26%, e buoni spunti su Parigi
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,05%.
Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,36%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 52.613 punti.
Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,48%); sulla stessa tendenza, sale il FTSE Italia Star
(+1,02%).
I migliori e i peggiori a Piazza Affari Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ottima performance per Prysmian
, che registra un progresso del 6,64%.
Exploit di Leonardo
, che mostra un rialzo del 3,92%.
Ben impostata Buzzi
, che mostra un incremento del 3,44%.
Tonica Fincantieri
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,92%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Campari
, che ha terminato le contrattazioni a -6,64%, all'indomani dei conti.
Giornata fiacca per Stellantis
, che segna un calo dell'1,41%.
Piccola perdita per Terna
, che scambia con un -1,37%.
Tentenna Fineco
, che cede l'1,32%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Cementir
(+4,55%), Moltiply Group
(+2,98%), NewPrinces
(+2,71%) e LU-VE Group
(+2,56%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su BF
, che ha chiuso a -2,31%.
Preda dei venditori Sesa
, con un decremento dell'1,64%.
Sostanzialmente debole DiaSorin
, che registra una flessione dell'1,42%.
Si muove sotto la parità Gens Aurea
, evidenziando un decremento dell'1,39%.