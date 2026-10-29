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Eurozona: exploit dell'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: exploit dell'EURO STOXX Telecommunications
In forte aumento l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che con il suo +1,78% avanza a quota 355,52 punti.
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