Francoforte: scambi al rialzo per Merck KGaA
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia farmaceutica tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,29%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Merck KGaA rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico della società chimico-farmaceutica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 150,2 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 147,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 152,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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