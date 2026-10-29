Francoforte: scambi al rialzo per Merck KGaA

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia farmaceutica tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,29%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Merck KGaA rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico della società chimico-farmaceutica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 150,2 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 147,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 152,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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