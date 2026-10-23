Francoforte: scambi negativi per Merck KGaA
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia farmaceutica tedesca, che tratta con una perdita del 2,08%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Merck KGaA più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società chimico-farmaceutica rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 145,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 142. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 148,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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