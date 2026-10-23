Francoforte: scambi negativi per Merck KGaA

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia farmaceutica tedesca , che tratta con una perdita del 2,08%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Merck KGaA più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società chimico-farmaceutica rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 145,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 142. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 148,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```