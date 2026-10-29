LiveWire, la scommessa elettrica di Harley-Davidson rischia di spegnersi: dubbi sulla sopravvivenza

(Teleborsa) - LiveWire Group
, la società di moto elettriche controllata da Harley-Davidson
, ha comunicato che esistono sostanziali dubbi sulla propria capacità di continuare a operare come impresa in funzionamento
nei dodici mesi successivi alla pubblicazione dei conti al 30 settembre 2026. Alla base della valutazione del management ci sono le perdite operative ricorrenti, i flussi di cassa negativi, le limitate risorse di liquidità e il fabbisogno di finanziamento atteso.
La società sta valutando opzioni di finanziamento e alternative strategiche
, tra cui significativi aumenti di capitale, partnership o investimenti strategici, cessioni o altre operazioni straordinarie, ma avverte che non vi è alcuna garanzia che questi sforzi abbiano successo o che eventuali operazioni siano disponibili a condizioni accettabili per la società, i creditori o gli azionisti.
Anche in vista della scadenza del debito a dicembre 2027, il 22 ottobre il consiglio di amministrazione ha costituito un comitato speciale per la ristrutturazione, con il compito di esaminare e negoziare qualsiasi operazione di finanziamento, vendita, ristrutturazione o ricapitalizzazione, e di valutare eventuali conflitti di interesse dei consiglieri. Il comitato ha nominato Roy Gallagher come Chief Restructuring Officer
, che assumerà il ruolo di principale dirigente esecutivo della società. Ulteriori dettagli sulla liquidità e sui piani del management saranno contenuti nel rapporto trimestrale atteso entro il 9 novembre.
Alla luce di queste iniziative, LiveWire ha ritirato la guidance 2026
, che prevedeva una perdita operativa compresa tra 70 e 80 milioni di dollari.
La situazione patrimoniale evidenzia la fragilità della società: la liquidità
è scesa a 39,9 milioni di dollari a fine settembre, dagli 82,8 milioni di fine 2025, mentre il patrimonio netto
è diventato negativo per 5,5 milioni, contro un valore positivo di 46 milioni a dicembre. Il finanziamento ricevuto dalla controllante Harley-Davidson ammonta a 76,8 milioni, con interessi passivi verso parti correlate per 1,5 milioni nel trimestre. Nei nove mesi la società ha bruciato 38,3 milioni di cassa operativa e il free cash flow è stato negativo per 40,5 milioni, pur in miglioramento del 16% rispetto a un anno prima.
Sul fronte operativo, il terzo trimestre ha mostrato alcuni progressi, ma su volumi ancora molto ridotti. I ricavi
consolidati sono saliti del 38% a 7,9 milioni di dollari, con le moto elettriche consegnate in aumento del 31% a sole 241 unità e i ricavi della divisione STACYC, dedicata alle bici elettriche per bambini, in crescita del 9% a 5,2 milioni. La perdita netta
si è attestata a 18,6 milioni, rispetto ai 19,4 milioni dello stesso periodo del 2025, mentre l'EBITDA rettificato è stato negativo per 14,7 milioni. La società detiene una quota dell'80% nel segmento statunitense delle moto elettriche stradali oltre i 50 kilowatt e ha avviato le consegne dei nuovi modelli S4 Honcho.
Già nel comunicato di Harley-Davidson, che detiene la maggioranza di LiveWire e che ha anch'essa pubblicato oggi i conti
, la capacità della controllata di ottenere finanziamenti da fonti diverse dalla capogruppo per sostenere le proprie attività era indicata tra i fattori di rischio
.