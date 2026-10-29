Harley-Davidson, vendite in crescita in Nord America. Alzata per la seconda volta la guidance

(Teleborsa) - Harley-Davidson ha chiuso il terzo trimestre 2026 con un utile netto attribuibile di 43 milioni di dollari, pari a 0,40 dollari per azione, in calo rispetto ai 377 milioni (3,10 dollari per azione) dello stesso periodo del 2025. Il confronto è penalizzato dal beneficio registrato un anno fa dalla divisione finanziaria HDFS, legato alla cessione della maggior parte dei suoi crediti retail nell'ambito del passaggio a un modello asset light.



Le vendite al dettaglio di nuove moto sono cresciute del 5% a livello globale a 35.833 unità e del 9% in Nord America, il quarto trimestre consecutivo di crescita nel mercato principale del gruppo, in accelerazione rispetto al +3% del secondo trimestre. In Australia e Nuova Zelanda le vendite sono salite del 15%. Le consegne ai concessionari sono invece scese dell'8% a 33.616 unità, in linea con la strategia “Back to the Bricks” di allineare la produzione alla domanda: le scorte dei concessionari sono calate del 26% su base annua.



La divisione motociclistica HDMC ha registrato ricavi per 964 milioni di dollari, in calo del 10% per i minori volumi, ma con un margine lordo in aumento di 173 punti base al 28,1%. L'utile operativo è sceso del 18% a 44 milioni, con un margine del 4,6%, mentre il margine EBITDA rettificato è salito al 9,7% dall'8,7%. La divisione finanziaria HDFS ha riportato un utile operativo di 11 milioni.



Harley-Davidson ha alzato per la seconda volta quest'anno le previsioni 2026: per HDMC sono attese vendite al dettaglio e consegne tra 135.500 e 139.000 unità e un utile operativo tra 25 e 55 milioni di dollari, mentre per HDFS l'utile operativo è atteso tra 60 e 70 milioni. LiveWire ha invece ritirato la propria guidance. Il gruppo ha inoltre nominato due nuovi consiglieri indipendenti, Anthony Fassino, ex manager di Caterpillar, e Bryan Slone.



"Siamo soddisfatti dei continui progressi nell'allineare l'attività all'ingrosso con la domanda al dettaglio, ottenendo un'ulteriore riduzione del 26% delle scorte dei concessionari e una crescita del 5% delle vendite al dettaglio globali", ha dichiarato il CEO Artie Starrs. "Le vendite in Nord America sono cresciute per il quarto trimestre consecutivo, dimostrando un solido radicamento nel nostro mercato domestico - ha aggiunto - Modelli come Super Glide e Deadwood stanno creando un legame più profondo tra il marchio e i motociclisti".

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