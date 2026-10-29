Londra: in calo Lloyds Banking Group
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo bancario britannico, che presenta una flessione del 2,60% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lloyds Banking Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Lloyds Banking Group ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,025 sterline. Supporto a 0,9868. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,063.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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