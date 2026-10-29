Londra: in calo Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo bancario britannico , che presenta una flessione del 2,60% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lloyds Banking Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di medio periodo di Lloyds Banking Group ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,025 sterline. Supporto a 0,9868. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,063.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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