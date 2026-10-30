Londra: giornata depressa per Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo bancario britannico , che presenta una flessione del 3,59% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Lloyds Banking Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Lloyds Banking Group segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,9401 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,9727. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,9291.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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