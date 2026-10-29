Mercati finanziari: il 69% degli investitori li considera sicuri

Quasi 4 su 10 hanno già vissuto esperienze negative

(Teleborsa) - Il 69% degli investitori italiani considera i mercati finanziari sicuri o abbastanza sicuri. Una fiducia che, tuttavia, non esclude possibili rischi: il 38,7% ha infatti già dovuto fare i conti con almeno un episodio negativo legato ai propri investimenti. È quanto emerge dall’indagine realizzata da TGM Research per conto di XTB 1 in occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria.



Nello specifico, il 17,9% di chi investe afferma di aver subito una perdita finanziaria significativa, mentre il 15,3% ha registrato un tentativo di frode senza perdite economiche rilevanti. Il 5,6% ha invece sperimentato entrambe le situazioni. Dati che mostrano come la percezione di sicurezza conviva con esperienze sfavorevoli da non sottovalutare.



"L'educazione finanziaria è il punto di partenza per superare timori e disuguaglianze, e per trasformare la conoscenza in autonomia e fiducia nelle proprie scelte", spiega Gaia Zerbola, Marketing Manager di XTB Italia: "Investire non è solo una questione di soldi, ma di consapevolezza. Siamo attivamente impegnati in prima linea con iniziative concrete per promuovere l'educazione finanziaria, offrendo a tutti gli strumenti necessari per comprendere i mercati e prendere decisioni informate, passo dopo passo".



Giovani: più fiducia nei mercati ma anche maggiore esposizione alle frodi

Il divario tra percezione del rischio ed esperienza concreta si manifesta in particolare tra gli investitori più giovani. Nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 24 anni, l’81,6% considera i mercati finanziari sicuri o abbastanza sicuri. Allo stesso tempo, però, il 68,4% rivela di aver già affrontato almeno un evento negativo legato agli investimenti.



Il fenomeno è confermato anche dai numeri relativi ai tentativi di frode: il 34,2% degli under 25 ne ha subito almeno uno senza riportare perdite significative, più del doppio rispetto alla media generale (15,3%). Anche tra i 25-34enni l’incidenza degli episodi negativi resta elevata: il 55,3% ha vissuto almeno un’esperienza tra perdite e tentativi di frode.



Protezione, trasparenza e accessibilità: le condizioni per investire

Per chi non investe, la protezione del capitale è il principale fattore in grado di generare fiducia nei mercati finanziari, indicato dal 53,7% degli intervistati. Il 44,9% chiede maggiore trasparenza sui costi e sui rischi, mentre il 22,9% vorrebbe contenuti educativi più chiari e accessibili.



Tra i 18-24enni le esigenze sono in parte differenti. Il 32% indica la conoscenza limitata dei prodotti finanziari come uno dei principali ostacoli, oltre il doppio rispetto alla media generale (15,6%). Un altro 32% auspica invece contenuti educativi più chiari e la possibilità di rivolgersi a un consulente finanziario prima di iniziare a investire.



Promuovere la consapevolezza finanziaria: l'impegno di XTB

In occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria, XTB è attivamente impegnata nella promozione dell'educazione e della consapevolezza finanziaria per aiutare gli investitori a proteggere il proprio capitale e a orientarsi nei mercati in modo più informato e responsabile.



Durante tutto il mese di novembre, XTB organizzerà un ciclo di quattro webinar formativi dedicati all'utilizzo degli strumenti di IA per la finanza personale e l'analisi degli investimenti:

- Utilizzare l'IA per le informazioni di mercato: come utilizzare l'IA per trovare informazioni utili a comprendere il sentiment di mercato e lo scenario macroeconomico per decisioni di investimento più accurate.

- Utilizzare l'IA per analizzare un titolo: come sfruttare l'IA per analizzare relazioni trimestrali, performance e prospettive di un titolo.

- Utilizzare l'IA per analizzare i dati macroeconomici: come utilizzare l'IA per comprendere lo scenario macroeconomico e leggere i singoli dati per ottenere una visione più chiara dei propri investimenti.

- Utilizzare l'IA per analizzare i grafici: come utilizzare l'IA per analizzare il trend tecnico di un asset finanziario per una visione alternativa e più chiara dei propri investimenti.



"L'avvento dell'IA fornisce nuovi strumenti utili per le nostre scelte di investimento, sia dal punto di vista informativo che analitico. In queste lezioni vedremo come sfruttare al meglio questi strumenti per avere una maggiore consapevolezza dello scenario macroeconomico e degli investimenti", spiega David Pascucci, Market Analyst di XTB Italia.

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