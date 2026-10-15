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RES, via libera del CDA al progetto di translisting su Euronext Milan, segmento STAR

Assemblea il 18 novembre

Finanza
RES, via libera del CDA al progetto di translisting su Euronext Milan, segmento STAR
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di RES ha approvato il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società sul mercato Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan, di Borsa Italiana, con contestuale revoca delle azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e deliberato di convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per il 18 novembre prossimo, in prima e unica convocazione.

Il progetto di translisting


Il Translisting, le cui attività preparatorie sono state avviate dal CdA il 27 luglio scorso, - spiega una nota - si inserisce nel percorso di crescita intrapreso da RES ed è coerente con gli obiettivi del piano industriale e con gli impegni assunti dalla società nell'accordo sottoscritto il 5 novembre 2025 con First4Progress 2 e First SICAF.

L'operazione è finalizzata, tra l’altro, ad accrescere la visibilità della società sui mercati finanziari nazionali e internazionali, ampliare la platea degli investitori istituzionali, favorire una maggiore liquidità del titolo e rafforzare il posizionamento e il profilo reputazionale di RES, anche attraverso l'adozione degli standard di trasparenza, corporate governance e informativa societaria richiesti agli emittenti del
segmento STAR.

Il translisting è attualmente previsto entro il prossimo dicembre.

Il commento dell'AD


Antonio Lucio Valerio, amministratore delegato di RES, ha dichiarato: "Avviare il percorso verso Euronext Milan e, eventualmente, verso il segmento STAR, rappresenta per RES un passaggio naturale nella nostra crescita e un'ulteriore conferma della solidità del progetto industriale che stiamo portando avanti. Il Translisting è pienamente coerente con gli obiettivi del nostro piano industriale e con gli impegni che abbiamo assunto con gli investitori, che ringrazio per la fiducia e il supporto. È un impegno che prendiamo verso il
mercato e verso tutti i nostri stakeholder, e che rafforzerà ulteriormente la reputazione e il posizionamento di RES".

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