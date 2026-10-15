RES, via libera del CDA al progetto di translisting su Euronext Milan, segmento STAR

Assemblea il 18 novembre

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di RES ha approvato il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società sul mercato Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan, di Borsa Italiana, con contestuale revoca delle azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e deliberato di convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per il 18 novembre prossimo, in prima e unica convocazione.



Il progetto di translisting

Il Translisting, le cui attività preparatorie sono state avviate dal CdA il 27 luglio scorso, - spiega una nota - si inserisce nel percorso di crescita intrapreso da RES ed è coerente con gli obiettivi del piano industriale e con gli impegni assunti dalla società nell'accordo sottoscritto il 5 novembre 2025 con First4Progress 2 e First SICAF.



L'operazione è finalizzata, tra l’altro, ad accrescere la visibilità della società sui mercati finanziari nazionali e internazionali, ampliare la platea degli investitori istituzionali, favorire una maggiore liquidità del titolo e rafforzare il posizionamento e il profilo reputazionale di RES, anche attraverso l'adozione degli standard di trasparenza, corporate governance e informativa societaria richiesti agli emittenti del

segmento STAR.



Il translisting è attualmente previsto entro il prossimo dicembre.



Il commento dell'AD

Antonio Lucio Valerio, amministratore delegato di RES, ha dichiarato: "Avviare il percorso verso Euronext Milan e, eventualmente, verso il segmento STAR, rappresenta per RES un passaggio naturale nella nostra crescita e un'ulteriore conferma della solidità del progetto industriale che stiamo portando avanti. Il Translisting è pienamente coerente con gli obiettivi del nostro piano industriale e con gli impegni che abbiamo assunto con gli investitori, che ringrazio per la fiducia e il supporto. È un impegno che prendiamo verso il

mercato e verso tutti i nostri stakeholder, e che rafforzerà ulteriormente la reputazione e il posizionamento di RES".





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