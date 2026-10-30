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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 29/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 29/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Discesa moderata per il Dow Jones 30, che chiude la giornata del 29 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.

Le implicazioni di medio periodo del Dow Jones 30 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 52.473,4 con primo supporto visto a 52.213,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 52.084,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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