Milano 20-ott
49.071 0,00%
Nasdaq 20-ott
29.490 -0,13%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 20-ott
10.733 0,00%
Francoforte 20-ott
25.304 0,00%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 20/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 20/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Apprezzabile rialzo per il Dow Jones 30, in guadagno dell'1,02% sui valori precedenti.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dow Jones 30 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 52.787,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 51.912,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 53.661,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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