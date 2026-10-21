Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 20/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Apprezzabile rialzo per il Dow Jones 30, in guadagno dell'1,02% sui valori precedenti.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dow Jones 30 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 52.787,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 51.912,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 53.661,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)