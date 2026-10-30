Francoforte: giornata depressa per Siemens

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia elettronica tedesca , che presenta una flessione del 2,74% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Siemens rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di breve periodo della società tech sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 269,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 264,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 273,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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