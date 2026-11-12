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Francoforte: amplia l'ascesa Siemens

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: amplia l'ascesa Siemens
Brilla la compagnia elettronica tedesca, che passa di mano con un aumento del 4,73%.
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