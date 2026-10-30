Mercati europei contrastati. Titoli tech in forte calo

I maxi-investimenti nell’AI spaventano e spingono gli investitori verso i beni rifugio

(Teleborsa) - Avvio contrastato per le principali borse europee, dove si registrano forti vendite sui titoli tecnologici, mentre cresce la domanda di beni rifugio. A pesare sul sentiment degli investitori sono i timori legati agli ingenti investimenti nell’intelligenza artificiale da parte dei grandi gruppi tech, che potrebbero non garantire rendimenti adeguati rispetto alle risorse impiegate.



A Wall Street, Alphabet , la società madre di Google, ha bruciato circa 500 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. A preoccupare è soprattutto l'impatto della crescente spesa per l'intelligenza artificiale sui flussi di cassa del gruppo, diventati negativi.



Sul fronte delle banche centrali, la Bank of Japan si allinea a Fed e BCE lasciando i tassi invariati all’1,25 per cento.



L' Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,119. Scambia in retromarcia l' oro , che scivola a 3.976,4 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,85%.



Sale lo spread , attestandosi a +118 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,54%.



Tra i mercati del Vecchio Continente deludente Francoforte che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, seduta senza slancio per Londra , che riflette un moderato aumento dello 0,31%, e piatta Parigi , che tiene la parità. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,98%, spezzando la catena positiva di cinque consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share , che retrocede a 52.114 punti, ritracciando dello 0,95%.



I migliori e peggiori di Piazza Affari

Tra i best performers di Milano, in evidenza Campari (+1,53%), Inwit (+1,17%), ENI (+1,10%) e Moncler (+0,90%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon , che ottiene -11,98%.



Pesante Technoprobe , che segna una discesa di ben -5,64 punti percentuali.



Seduta negativa per STMicroelectronics , che scende del 3,84%.



Scivola Prysmian , con un netto svantaggio del 3,48%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Intercos (+1,61%), D'Amico (+1,27%), Ferretti (+1,25%) e Ferragamo (+1,04%).



Le piÃ¹ forti vendite, invece, si manifestano su LU-VE Group , che prosegue le contrattazioni a -4,06%.



In rosso Rai Way , che evidenzia un deciso ribasso del 3,50%.



Spicca la prestazione negativa di Revo Insurance , che scende dell'1,96%.

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