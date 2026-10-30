Milano 12:20
49.597 -0,81%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
52.343 -0,25%
Londra 12:20
10.750 +0,26%
Francoforte 12:20
25.888 -0,58%

Natural Gas (Amsterdam) a 102,72 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 102,72 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 102,72 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```