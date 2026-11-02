Milano 17:35
49.948 +0,90%
Nasdaq 20:35
28.183 -0,71%
Dow Jones 20:35
52.113 +0,66%
Londra 17:35
10.761 +0,29%
Francoforte 17:35
25.981 +0,63%

Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,62%

L'indice del listino high-tech USA avvia gli scambi a 28.561,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,62%
Il Nasdaq-100 avanza dello 0,62%, a quota 28.561,17 in apertura.
Condividi
```