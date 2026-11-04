Milano 17:35
51.031 +2,18%
Nasdaq 21:52
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Dow Jones 21:52
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,91%

Il Nasdaq-100 chiude a 28.437,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,91%
L'indice dei titoli tecnologici USA guadagna bene e porta a casa un +0,91%, terminando la sessione a 28.437,17 punti.
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