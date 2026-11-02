Electrolux, Fim-Cisl: "Dal tavolo tecnico risposte ancora insoddisfacenti"

Ora si apre il tavolo politico

(Teleborsa) - Non arrivano le risposte attese dal confronto al Mimit sulla vertenza Electrolux: dopo oltre sei ore di trattativa, le posizioni dell'azienda "si confermano ancora distanti da un'ipotesi di intesa", ha dichiarato il segretario nazionale della Fim-Cisl Massimiliano Nobis. "Oggi, sul tavolo tecnico, l'azienda non ha dato le aperture necessarie per trovare un'intesa", ha detto Nobis.



"Abbiamo chiesto con forza di ridurre gli esuberi, che restano molto alti sia per la componente impiegatizia sia per quella operaia. Abbiamo sollecitato investimenti precisi sulla produzione e soprattutto certezza per la continuità produttiva e lavorativa dello stabilimento di Cerreto d'Esi e per l'intero indotto industriale". Mancano, ha aggiunto, "risposte concrete sui punti centrali della trattativa".



Ora si apre la fase del tavolo politico: "Ci auguriamo che da questo livello di confronto l'azienda cominci finalmente ad entrare nel merito delle nostre richieste, offrendo garanzie reali per l'occupazione e il rilancio dei siti produttivi".

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