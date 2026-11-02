Ex Ilva, Sindacati: il 6 novembre incontro al ministero su CIGS

lo scorso 29 ottobre la Cassazione ha rigettato i ricorsi contro stop area a caldo

(Teleborsa) - Il ministero del Lavoro ha convocato le parti per venerdì 6 novembre, alle 10.30, per l'espletamento dell'esame congiunto per la richiesta di Cigs che riguarda un massimo di 8.622 lavoratori dell'ex Ilva, comunicata dall'azienda lo scorso 17 ottobre. Lo si apprende da fonti sindacali.



6 novembre incontro al ministero su CIGS



Un dossier che si complica sempre di più: lo scorso 29 ottobre la Corte di Cassazione ha, infatti, rigettato tutti i ricorsi, sia quelli di Acciaieria d'Italia e sia quelli di Ilva in amministrazione straordinaria contro lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto confermando, dunque, il decreto dei giudici di Milano.



Cassazione rigetta ricorsi contro stop area a caldo



In particolare, la Cassazione ha affermato che: "viene in rilievo una vicenda di annosa e complessa portata sul piano economico, sociale e umano, su cui si sono già espresse la Corte costituzionale, la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia dell'Unione europea. Il massimo livello di tutela apprestato dalla Carta costituzionale alla vita, alla salute e all'ambiente, specie dopo la riforma costituzionale degli artt. 9 e 41, ma già prima con gli artt. 2 e 32 della Costituzione, è un dato acquisito; così come sono evidenti i limiti (ri)disegnati dall'art. 41 Cost. alla libertà dell'iniziativa economica privata, che 'non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Quanto al diritto al lavoro, indiscutibilmente di valore primario in una Repubblica democratica che su di esso è fondata (art. 1 Cost.), assume un ruolo preminente l'impegno della Repubblica non solo a riconoscere 'a tutti i cittadini il diritto al lavoro', ma anche - e soprattutto - a promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto (art. 4 Cost.)"



Cordata ad un passo dal ritiro?



Intanto, secondo alcune indiscrezioni di stampa, sembrerebbe che la cordata di Federacciai che aveva presentato una manifestazione di interesse per l'ex Ilva sia a un passo dal ritiro. Il condizionale resta d'obbligo, specie in una situazione di cui è impossibile prevedere, con certezza, i possibili sviluppi.



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