(Teleborsa) - "Il Governo ha confermato il proprio impegno per dare continuità alla produzione dell'acciaio nell'ex llva
e, in tale quadro, per dare prospettive industriali a tutti gli stabilimenti del gruppo, con DRI forni elettrici e tutte le attività di laminazione a caldo
e verticalizzazione a freddo, anche valutando la partecipazione pubblica"
. Lo rende noto Palazzo Chigi a margine dell l'incontro con i sindacati sull'ex Ilva.Governo conferma impegno per dare continuità a produzione acciaio
Sono in corso
- si legge ancora - iniziative per la ricerca di ulteriori commesse
in grado di ridurre i periodi di inattività di tutti gli impianti, in particolare di Taranto, Genova, Novi Ligure e Racconigi.
E' stato anche avviato un confronto con alcune grandi aziende, partecipate dallo Stato e non,
che si sono dichiarate favorevoli a progetti di reindustrializzazione. Tale confronto - viene sottolineato ancora - si aggiunge a quello in corso relative ai progetti Zes e al lavoro del tavolo sulla reindustrializzazione di Taranto aperto presso il Mimit.Appuntamento a metà novembre
Il Tavolo ex Ilva
sarà convocato di nuovo entro la metà del mese di novembre.