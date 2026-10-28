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Ex Ilva: Governo conferma impegno per dare continuità a produzione acciaio

Nuovo incontro entro la metà del mese di novembre

Economia
Ex Ilva: Governo conferma impegno per dare continuità a produzione acciaio
(Teleborsa) - "Il Governo ha confermato il proprio impegno per dare continuità alla produzione dell'acciaio nell'ex llva e, in tale quadro, per dare prospettive industriali a tutti gli stabilimenti del gruppo, con DRI forni elettrici e tutte le attività di laminazione a caldo
e verticalizzazione a freddo, anche valutando la partecipazione pubblica". Lo rende noto Palazzo Chigi a margine dell l'incontro con i sindacati sull'ex Ilva.

Governo conferma impegno per dare continuità a produzione acciaio

Sono in corso - si legge ancora - iniziative per la ricerca di ulteriori commesse in grado di ridurre i periodi di inattività di tutti gli impianti, in particolare di Taranto, Genova, Novi Ligure e Racconigi.

E' stato anche avviato un confronto con alcune grandi aziende, partecipate dallo Stato e non, che si sono dichiarate favorevoli a progetti di reindustrializzazione. Tale confronto - viene sottolineato ancora - si aggiunge a quello in corso relative ai progetti Zes e al lavoro del tavolo sulla reindustrializzazione di Taranto aperto presso il Mimit.

Appuntamento a metà novembre

Il Tavolo ex Ilva sarà convocato di nuovo entro la metà del mese di novembre.
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