Francoforte: andamento rialzista per Symrise
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di aromi e profumi, che lievita del 2,13%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Symrise, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Symrise mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 93,69 Euro con area di resistenza individuata a quota 95,67. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 92,39.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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