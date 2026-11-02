Francoforte: andamento rialzista per Symrise

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di aromi e profumi , che lievita del 2,13%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Symrise , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Symrise mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 93,69 Euro con area di resistenza individuata a quota 95,67. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 92,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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