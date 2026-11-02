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Francoforte: movimento negativo per KION Group

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per KION Group
Pressione sul fornitore di carrelli elevatori e attrezzature da magazzino, che tratta con una perdita del 2,22%.
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