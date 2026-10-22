Francoforte: scambi negativi per KION Group

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di carrelli elevatori e attrezzature da magazzino , che sta segnando un calo del 3,17%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di KION Group rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le tendenza di medio periodo della società di soluzioni per la catena di approvvigionamento si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 34,32 Euro. Supporto stimato a 33,57. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 35,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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