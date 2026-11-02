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In evidenza Pentair sul listino di New York

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Pentair sul listino di New York
Effervescente il fornitore di prodotti per il trattamento dell'acqua, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,50%.
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