New York: exploit di Pentair

(Teleborsa) - Protagonista il fornitore di prodotti per il trattamento dell'acqua , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,44%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Pentair mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +27,54%, rispetto a -0,4% dell' indice del basket statunitense ).





Lo status tecnico di Pentair è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 71,82 USD, mentre il primo supporto è stimato a 68,08. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 75,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```