Landi Renzo corre in Borsa su efficacia piano di risanamento

(Teleborsa) - Corre Landi Renzo
a Piazza Affari, dopo avere fatto sapere che è divenuto efficace
l'accordo in esecuzione del piano di risanamento
ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza sottoscritto tra la Società, la controllata Metatron e gli istituti finanziari.
Brillante rialzo per Landi Renzo
, ora di fase "Reserved", che ha guadagnato fino al 30,79% sui valori precedenti, attestandosi a 0,79 euro.
La società ha precisato che si sono verificate le condizioni sospensive cui era subordinata l'efficacia dell'accordo di risanamento e in particolare l'operazione di integrazione del business Green Transportation in Westport Fuel Systems Italia
(WFSI) a seguito della quale Landi Renzo detiene una partecipazione di minoranza in WFSI pari a circa il 15%, nonché la partecipazione di maggioranza in SAFE e una partecipazione di minoranza in Krishna Landi Renzo India Private Limited, oltre ad altre partecipazioni di minore rilevanza.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Landi Renzo
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Small Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società attiva nelle tecnologie che permettono una mobilità più ecologica
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Landi Renzo
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso l'area di supporto a 0,6887 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,8407. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,5873.