Landi Renzo, la manovra finanziaria diventa efficace

Perfezionata l’integrazione tra il gruppo WFSI e il business Green Transportation di Landi Renzo

(Teleborsa) - Landi Renzo ha fatto sapere che è divenuto efficace l’accordo in esecuzione di un piano attestato di risanamento ex art. 56 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”) sottoscritto tra la Società, la controllata Metatron e gli istituti finanziari, essendosi verificate le condizioni sospensive cui era subordinata l’efficacia e in particolare l’operazione di integrazione del business Green Transportation in Westport Fuel Systems Italia (WFSI) a seguito della quale Landi Renzo detiene una partecipazione di minoranza in WFSI pari a circa il 15%, nonché la partecipazione di maggioranza in SAFE e una partecipazione di minoranza in Krishna Landi Renzo India Private Limited, oltre ad altre partecipazioni di minore rilevanza.



La società ha inoltre fatto sapere che il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, preso atto delle dimissioni rassegnate per motivi personali dal consigliere Silvia Landi e ha deliberato di cooptare Roberto Rondelli quale nuovo consigliere non esecutivo e non indipendente della Società.





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