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/ Natural Gas (Amsterdam) a 93,22 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 93,22 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Energia
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Finanza
02 novembre 2026 - 19.30
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Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 93,22 euro/MWH alle 19:30.
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