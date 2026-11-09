Milano 15:22
51.256 +2,40%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
51.286 -0,46%
Londra 15:22
10.752 +0,73%
Francoforte 15:22
26.181 +1,40%

Natural Gas (Amsterdam) a 87,44 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 87,44 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 87,44 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```