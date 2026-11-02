Milano 17:35
49.948 +0,90%
Nasdaq 20:54
28.115 -0,95%
Dow Jones 20:54
52.096 +0,63%
Londra 17:35
10.761 +0,29%
Francoforte 17:35
25.981 +0,63%

New York: exploit di Carvana

Migliori e peggiori, In breve
New York: exploit di Carvana
Protagonista la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,49%.
Condividi
```