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New York: preme sull'acceleratore DoorDash

Migliori e peggiori, In breve
New York: preme sull'acceleratore DoorDash
Prepotente rialzo per il leader americano delle consegne di pasti, che mostra una salita bruciante del 5,25% sui valori precedenti.
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