Food delivery, DoorDash acquisirà Instacart per 17 miliardi di dollari

(Teleborsa) - DoorDash e Maplebear (operante come Instacart) hanno annunciato la stipula di un accordo definitivo in base al quale DoorDash acquisirà Instacart per un valore di 65 dollari per azione, corrispondente a un valore azionario complessivo di circa 17 miliardi di dollari. Il corrispettivo totale dell'operazione sarà costituito per almeno il 75% in contanti; gli azionisti di Instacart potranno scegliere di ricevere contanti, azioni DoorDash o una combinazione di entrambi, fermo restando che la quota di azioni DoorDash non potrà superare il 25% del corrispettivo complessivo. Il consiglio di amministrazione di Instacart ha approvato l'accordo all'unanimità.



Le famiglie si rivolgono a Instacart per la spesa settimanale, mentre utilizzano DoorDash per ordinare pasti o qualsiasi altro prodotto di cui abbiano bisogno, con consegna in meno di un'ora dai negozi del proprio quartiere. La società risultante dalla fusione metterà a disposizione di rivenditori e supermercati di ogni dimensione la rete di consegna di DoorDash e le tecnologie per la gestione della spesa e l'evasione degli ordini di Instacart - integrabili sia nelle app che nei siti web dei singoli negozi - oltre agli strumenti pubblicitari e di intelligenza artificiale sviluppati da ciascuna delle due aziende.



"Il settore alimentare è uno dei più complessi da gestire online. Qualcuno deve scegliere un avocado al giusto punto di maturazione, trovare un sostituto che rispecchi le preferenze del cliente e assicurarsi che il gelato arrivi a destinazione prima di sciogliersi», ha dichiarato Tony Xu, co-fondatore e CEO di DoorDash - Instacart ha dedicato anni a perfezionare questo processo per i rivenditori, mentre DoorDash ha costruito una rete di consegna e una tecnologia su cui i negozi locali fanno affidamento ogni giorno. Insieme, potremmo fornire a esercizi di ogni dimensione strumenti avanzati, sbloccando il pieno potenziale della consegna di generi alimentari. Siamo ancora agli inizi, ma sappiamo che quando più persone scelgono di acquistare localmente, una quota maggiore di ricchezza rimane sul territorio.

Condividi

```