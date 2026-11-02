New York: risultato positivo per 3M
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso industriale, con una variazione percentuale del 2,93%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di 3M rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo del gigante della manifattura sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 181,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 176,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 185,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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