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New York: positiva la giornata per 3M

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per 3M
Seduta vivace oggi per il colosso industriale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,93%.
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