New York: scambi al rialzo per Boeing
(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dell'aereonautica, che avanza bene del 3,29%.
La tendenza ad una settimana di Boeing è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il gigante aerospaziale statunitense, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 174,2 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 178,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 171,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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