Boeing, fatturato +4% e forte riduzione della perdita netta nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Boeing ha chiuso il terzo trimestre con un fatturato di 24,2 miliardi di dollari, in aumento del 4% annuo e superando le previsioni.



La perdita per azione è stata di 0,26 dollari da -7,14 dollari del periodo 2025 e una perdita per azione core di 0,34 dollari rispetto ai 21 centesimi stimati.



La divisione aerei commerciali, la maggiore per Boeing in termini fatturato, ha registrato una perdita di 697 milioni di dollari, rispetto al deficit di 360,8 milioni di dollari previsto dagli analisti. Tuttavia, l'importo rappresenta solo una frazione della perdita registrata un anno prima, quando Boeing aveva contabilizzato un onere di 4,9 miliardi di dollari per il programma del jet widebody 777-9, la cui produzione era slittata.



Il costruttore di velivoli ha ribadito l'intenzione di iniziare le consegne del suo aereo a fusoliera larga 777-9 il prossimo anno, con un ritardo di circa sei anni rispetto alla tabella di marcia, e di aumentare la produzione del suo aereo di linea a corridoio singolo 737 Max, che rappresenta la sua principale fonte di profitto.



Il commento del presidente e AD

"I recenti traguardi, tra cui la certificazione del 737-7 e del 737-10 e la selezione per la progettazione e la costruzione del caccia di sesta generazione della Marina, rappresentano passi importanti nel nostro percorso di crescita", ha dichiarato Kelly Ortberg, presidente e amministratore delegato di Boeing. "Ma non abbiamo ancora finito. Rimaniamo concentrati sulla sicurezza e sulla qualità, intensificando i nostri sforzi nell'applicazione dei principi Lean e di un'esecuzione rigorosa per onorare i nostri impegni e garantire le prestazioni durature che i nostri stakeholder si aspettano."

Condividi

```