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Piazza Affari: andamento negativo per Telecom Italia

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per Telecom Italia
Composto ribasso per la compagnia telefonica, in flessione dell'1,90% sui valori precedenti.
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