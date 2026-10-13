Giornata tonica per il comparto telecomunicazioni in Italia (+0,92%), andamento sostenuto per Telecom Italia
(Teleborsa) - L'indice del settore telecomunicazioni si è mosso all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dall'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.
Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 12.164,2, in aumento di 111,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Telecommunications ha scambiato sotto la parità a 352, dopo aver avviato la seduta 354.
Nel listino principale, nuovo spunto rialzista per Telecom Italia, che guadagna bene e porta a casa un +2,99%.
Tra le azioni del Ftse SmallCap, allunga timidamente il passo Tesselis, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,20%.
Balza in avanti Unidata, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,89%.
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