Giornata tonica per il comparto telecomunicazioni in Italia (+0,92%), andamento sostenuto per Telecom Italia

(Teleborsa) - L' indice del settore telecomunicazioni si è mosso all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dall' indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni .



Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 12.164,2, in aumento di 111,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l' indice EURO STOXX Telecommunications ha scambiato sotto la parità a 352, dopo aver avviato la seduta 354.



Nel listino principale , nuovo spunto rialzista per Telecom Italia , che guadagna bene e porta a casa un +2,99%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap , allunga timidamente il passo Tesselis , che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,20%.



Balza in avanti Unidata , che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,89%.

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