Piazza Affari: andamento sostenuto per D'Amico

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader mondiale nel trasporto marittimo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,84%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di D'Amico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di D'Amico è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,35 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,903. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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