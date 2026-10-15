d'Amico, Mark Roberts nuovo Chief Operating Officer dal 15 novembre

(Teleborsa) - d’Amico International Shipping ha fatto sapere che il Chief Operating Officer (COO) Flemming Carlsen ha deciso di concludere il proprio percorso professionale nel Gruppo e lascerà l’azienda nelle prossime settimane. Il ruolo di COO sarà assunto a partire dal prossimo 15 novembre da Mark Roberts, attuale Senior Chartering Manager.



Nel corso della sua permanenza in d’Amico, Flemming Carlsen ha contribuito in modo significativo allo sviluppo e alla gestione commerciale del business tanker, svolgendo un ruolo importante nel rafforzamento della posizione del Gruppo sul mercato grazie alla sua profonda conoscenza del settore, alle competenze commerciali e alla dedizione dimostrata.



Mark Roberts vanta una vasta esperienza nel settore tanker e lavora in d’Amico da più di venti anni, durante i quali ha maturato una conoscenza approfondita del business, delle attività commerciali e dei mercati in cui opera il Gruppo. La sua nomina conferma l’impegno del Gruppo nella valorizzazione delle risorse interne nel garantire continuità alla propria leadership.

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