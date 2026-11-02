Piazza Affari: scambi al rialzo per Fineco
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader italiano nell'equity trading, con una variazione percentuale dell'1,93%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Fineco mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,13%, rispetto a +2,42% del principale indice della Borsa di Milano).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 20,88 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21,27. Il peggioramento di Fineco è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 20,65.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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