Piazza Affari: scambi al rialzo per Fineco

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader italiano nell'equity trading , con una variazione percentuale dell'1,93%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Fineco mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,13%, rispetto a +2,42% del principale indice della Borsa di Milano ).





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 20,88 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21,27. Il peggioramento di Fineco è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 20,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```