Milano 9:50
49.517 -0,22%
Nasdaq 27-ott
29.651 0,00%
Dow Jones 27-ott
52.378 +0,03%
Londra 9:51
10.668 -0,17%
25.564 -0,10%

Invito all'acquisto per Fineco

Finanza
Invito all'acquisto per Fineco
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Bene il leader italiano nell'equity trading, tra i componenti del FTSE MIB, con un rialzo dell'1,10%.


Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 21,12 Euro, con stop loss calcolato a quota 20,28 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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